Violenze su bimbo, condannato

Violenza Pedofilia Minori Bambini

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato a otto anni di carcere un extracomunitario di 52 anni per aver compiuto violenza sessuale ai danni di un bimbo di 7 anni. Gli atti sarebbero avvenuti nell'ottobre 2010, quando il piccolo si recava a casa dell'uomo per giocare con i suoi figli. Nel corso del processo, sentito in audizione protetta, è stato lo stesso bambino, oggi 12enne, a raccontare quanto era avvenuto nell'abitazione dell'uomo.