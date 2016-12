Urbino, un uomo e una donna italiani morti in appartamento: intossicati dal monossido di carbonio

Non sono due studenti come si era pensato in un primo momento, ma un uomo e una donna le due persone trovate senza vita nella camera da letto di un appartamento di Urbino , in via delle Stallacce, per intossicazione da monossido di carbonio. I due sarebbero morti intorno alla mezzanotte di domenica, secondo il medico legale. Le esalazioni letali si sarebbero sprigionate da una caldaia.

Una terza persona, una pensionata di 76 anni, è stata portata in ospedale per un'intossicazione dopo essere stata trovata svenuta in casa. La donna abita al piano superiore a quello della coppia trovata morta. I vigili del fuoco erano stati chiamati proprio perché l'anziana non rispondeva al citofono.



Trovata riversa in terra, prima l'hanno soccorsa e poi hanno cercato di capire da dove provenisse la perdita di gas, constatando che arrivava dal piano sottostante. A questo punto hanno ricevuto l'autorizzazione ad abbattere la porta per entrare, visto che non rispondeva nessuno.



L'uomo, un italiano nato a Imperia ma residente in Belgio, domiciliato ad Urbino da circa 5 anni, e' morto nel sonno senza accorgersi di niente, mentre la donna, urbinate, potrebbe essersi resa conto di quanto stava accadendo: è stata infatti trovata con metà corpo sul letto e metà fuori, circostanza che dà l'idea che abbia tentato di salvarsi.