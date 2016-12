Uccise figlio,convalidato l'arresto

15:38 - Il gip ha convalidato l'arresto di Debora Calamai, la donna di 38 anni che la vigilia di Natale, a San Severino Marche, uccise a coltellate il figlio Simone. Il giudice ha disposto il trasferimento dell'indagata nel reparto psichiatrico di Tolentino, dove resterà piantonata, in attesa dell'affidamento ad una struttura penitenziaria per malati psichici. Nell'interrogatorio di garanzia, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.