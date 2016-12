Uccide la madre e si toglie la vita

Una donna di 88 anni e il figlio di 36 sono stati trovati morti in casa a Matelica (Macerata). Maria Paolucci era distesa a letto con la testa insanguinata, mentre Andrea Santoro, in cura per problemi di depressione, è stato trovato impiccato alla maniglia di una porta. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la madre alla testa con un corpo contundente, poi si sarebbe tolto la vita.