Terremoto, un bimbo di 6 anni scappa di casa a Camerino spaventato dalla scossa: ritrovato

Terrorizzato per la scossa di terremoto nella notte, un bambino di sette anni è scappato di casa a Camerino, nel Maceratese. I genitori non si sono accorti di nulla fino a domenica mattina, quando non l'hanno trovato nella sua cameretta. Hanno subito chiamato i vigili del fuoco e poco dopo le 8 il piccolo è stato rintracciato sano e salva, non lontano dalla sua abitazione. La scossa della notte, alle 4,19, è stata di magnitudo 3.8.