Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 tra Umbria e Marche

​Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita a cavallo fra Marche e Umbria. Secondo l'Ingv, l'epicentro è localizzato tra i comuni di Visso, Monte Cavallo e Ussita nelle Marche e Preci, in Umbria. Il sisma, avvenuto a 8 chilometri di profondità, è stato percepito comunque in un'area più vasta, fino a Foligno. Non si segnalano per ora danni.