Terremoto: scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Macerata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia di Macerata, nel Centro Italia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 3 km da Castelsantangelo sul Nera e da Ussita; a 11 da Preci, in provincia di Perugia. Non si segnalano danni a persone o cose