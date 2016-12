Terremoto, Renzi: per Comuni Marche non possiamo pensare a tende

Per Camerino e gli altri Comuni coinvolti dal sisma, "il governo dice 'no' alle tende, non ci prendiamo in giro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in visita ai luoghi e le popolazioni colpite dalle nuove scosse. "Non possiamo immaginare che passino l'inverno in tenda, si devono trovare subito soluzioni alternative, come alberghi o casette di legno", ha aggiunto. Al momento sono 4.000 gli sfollati nelle Marche.