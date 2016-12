Terremoto, Protezione civile Marche: "Al momento nessun ferito"

"Non abbiamo notizie di feriti o vittime, almeno fino a questo momento". Lo ha detto il capo della Protezione civile delle Marche, Cesare Spuri, dopo le prime verifiche seguite alla scossa di magnitudo 5.4 che ha colpito il Maceratese. "La situazione più critica è a Castelsantangelo sul Nera, dove manca la corrente elettrica". I vigili del fuoco hanno però segnalato la presenza di due o tre feriti, ma non per crolli gravi di palazzine o case.