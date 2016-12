Terremoto, nelle Marche oltre 100 scosse da mezzanotte

Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 1 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 2 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 3 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 4 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 5 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 6 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 7 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 8 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 9 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori 10 di 10 Ansa Ansa Sisma, seconda notte per gli sfollati nei dormitori leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli sfollati sono stati sistemati in strutture provvisorie, palazzetti dello sport e qualche tenda. Alcuni gruppi sono già stati trasferiti negli alberghi della costa.



Non si può affrontare l'inverno nelle tende, hanno assicurato le autorità. Il problema però è che in tutta l'area del sisma ci sono tantissimi edifici inagibili, e non sarà facile trovare una sistemazione adeguata e di lunga durata per così tante persone. Chiuse fino al 31 ottobre numerose scuole, per verifiche e sopralluoghi.