Terremoto Marche, un morto per infarto a Tolentino

Prima vittima "indiretta" del sisma che ha colpito le Marche e l'Umbria. Un uomo di 73 anni è morto per un infarto a Tolentino, presumibilmente per lo shock provocato dal terremoto. Per il momento, secondo il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, Stefano Di Iulio, non si sarebbero vittime per conseguenza di crolli.