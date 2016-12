Terremoto Marche, esercito pronto a intervenire con droni

Dopo le due forti scosse di terremoto nelle Marche e in Umbria, l'esercito è in allerta per rispondere a eventuali richieste della Protezione civile. Il personale è stato allertato per potenziare la presenza dei militari che già operano nelle aree colpite dal terremoto del 24 agosto. Alcuni droni dotati di visione notturna sono stati portati in zona per il sorvolo aereo delle aree colpite.