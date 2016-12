Terremoto Marche, Curcio: "Situazione meno drammatica del previsto"

In un nuovo incontro con la stampa per aggiornare sulla situazione, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha detto che "la situazione è invariata e meno drammatica del previsto. Non ci risultano crolli sui quali si stia lavorando in termini di ricerca e soccorso. Abbiamo fatto verifiche anche su strutture ospedaliere - ha continuato -, in due di queste, Cingoli e Matelica, saranno spostati alcuni padiglioni".