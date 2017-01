Terremoto Marche, Coldiretti: arrivate solo 2 stalle mobili su 370

A cinque mesi dal sisma sono due le stalle mobili completate sulle 370 necessarie per gli allevatori terremotati delle Marche. A denunciarlo è la Coldiretti regionale, secondo cui mancano inoltre ancora 150 moduli fienile, necessari per stoccare il foraggio per gli animali. "Davanti ad un disastro annunciato ci muoveremo per individuare le responsabilità e agire di conseguenza", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.