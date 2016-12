A quattro anni ha conosciuto la distruzione devastante della Natura che le ha strappato una sorella di 9 e ha messo a dura prova il suo attaccamento alla vita. Ora Giorgia, la piccola romana di 4 anni, rimasta sepolta per ore sotto le macerie della casa delle vacanze di Pescara del Tronto (Ap), crollata per la potente scossa di terremoto del 24 agosto, può tornare lentamente alla normalità. E' stata infatti dimessa dall'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ma per il momento non potrà tornare nella sua città, Roma, perché dovrà sottoporsi a cure in day hospital nel comune marchigiano.