Terremoto, infezione alimentare per gli operai impegnati ad Arquata

Una quindicina di operai, impegnati nella costruzione delle aree destinate alle casette per i terremotati nel territorio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), sono stati trasportati in ospedale per una tossinfezione alimentare. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Gli operai sono ospiti nella base di Pescara del Tronto, la cui mensa è oggetto di accertamenti da parte del servizio veterinario e medico.