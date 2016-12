Terremoto, il sindaco di Amatrice: "Ci sono crolli, torna la paura"

"Ci sono crolli, ma di edifici già lesionati. Stiamo facendo un giro per il territorio, non dovrebbero esserci stati feriti. Certo si risveglia la paura, pesa questa nuova scossa". Lo ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "Sono in contatto con la Protezione Civile del Lazio e con i sindaci di Amatrice, Accumoli e Rieti. Stiamo facendo tutte le verifiche", ha fatto invece sapere il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.