Terremoto, finora 200 repliche: nelle Marche due-tremila sfollati

"Gli sfollati sono due-tremila sfollati. Dobbiamo capire quali sono le soluzioni alternative per ospitarli, e non credo si possa far ricorso alle tendopoli con l'arrivo dell'inverno". Lo ha detto il dirigente della Protezione civile marchigiana Cesare Spuri dopo il forte sciame sismico che ha colpito il Centro Italia mercoledì sera. Almeno 200 le repliche e, complessivamente, sono state più di 30 le scosse di magnitudo pari o superiore a 3.0.