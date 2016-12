2 novembre 2016 14:03 Terremoto, Errani: "Inutile nasconderlo, la situazione è estremamente difficile" "Al lavoro con i sindaci e le regioni". Intanto ad Accumoli disposta lʼevacuazione del paese. Aperto un fascicolo per disastro colposo dopo crolli in Umbria

"La situazione dopo il terremoto 6.5 e le successive scosse che hanno coinvolto così tante realtà è estremamente difficile. Non lo dobbiamo nascondere". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. "Stiamo lavorando - aggiunge - per trovare soluzioni che consentano di tenere la popolazione in condizioni di vita accettabili sul territorio e stiamo lavorando comune per comune con i sindaci e le regioni".

"Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma 1 di 5 Ansa Ansa "Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma "I recanatesi la chiamano Ussita al Mare. E a noi piace", sorride Luana, mentre sua figlia gioca nel piccolo patio della nuova casa di legno. La spiaggia è vicina e il terremoto lontano, finalmente, nel camping Bellamare tra Porto Recanati e Numana, sulla costa maceratese, Qui si è di fatto trasferita la cittadina dei Monti Sibillini martoriata dalle scosse. Poche centinaia di abitanti, una minoranza nell'altro campeggio a breve distanza, La Medusa. Lunghi viali di bungalow dotati di bagno, bar, ristorante, guardia medica, zone di prato all'inglese, piscine estive e zone animazione per i bambini. Piccole città d'emergenza. 2 di 5 Ansa Ansa "Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma "I recanatesi la chiamano Ussita al Mare. E a noi piace", sorride Luana, mentre sua figlia gioca nel piccolo patio della nuova casa di legno. La spiaggia è vicina e il terremoto lontano, finalmente, nel camping Bellamare tra Porto Recanati e Numana, sulla costa maceratese, Qui si è di fatto trasferita la cittadina dei Monti Sibillini martoriata dalle scosse. Poche centinaia di abitanti, una minoranza nell'altro campeggio a breve distanza, La Medusa. Lunghi viali di bungalow dotati di bagno, bar, ristorante, guardia medica, zone di prato all'inglese, piscine estive e zone animazione per i bambini. Piccole città d'emergenza. 3 di 5 Ansa Ansa "Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma "I recanatesi la chiamano Ussita al Mare. E a noi piace", sorride Luana, mentre sua figlia gioca nel piccolo patio della nuova casa di legno. La spiaggia è vicina e il terremoto lontano, finalmente, nel camping Bellamare tra Porto Recanati e Numana, sulla costa maceratese, Qui si è di fatto trasferita la cittadina dei Monti Sibillini martoriata dalle scosse. Poche centinaia di abitanti, una minoranza nell'altro campeggio a breve distanza, La Medusa. Lunghi viali di bungalow dotati di bagno, bar, ristorante, guardia medica, zone di prato all'inglese, piscine estive e zone animazione per i bambini. Piccole città d'emergenza. 4 di 5 Ansa Ansa "Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma "I recanatesi la chiamano Ussita al Mare. E a noi piace", sorride Luana, mentre sua figlia gioca nel piccolo patio della nuova casa di legno. La spiaggia è vicina e il terremoto lontano, finalmente, nel camping Bellamare tra Porto Recanati e Numana, sulla costa maceratese, Qui si è di fatto trasferita la cittadina dei Monti Sibillini martoriata dalle scosse. Poche centinaia di abitanti, una minoranza nell'altro campeggio a breve distanza, La Medusa. Lunghi viali di bungalow dotati di bagno, bar, ristorante, guardia medica, zone di prato all'inglese, piscine estive e zone animazione per i bambini. Piccole città d'emergenza. 5 di 5 Ansa Ansa "Ussita al mare", il paese trasferito nei camping dopo il sisma "I recanatesi la chiamano Ussita al Mare. E a noi piace", sorride Luana, mentre sua figlia gioca nel piccolo patio della nuova casa di legno. La spiaggia è vicina e il terremoto lontano, finalmente, nel camping Bellamare tra Porto Recanati e Numana, sulla costa maceratese, Qui si è di fatto trasferita la cittadina dei Monti Sibillini martoriata dalle scosse. Poche centinaia di abitanti, una minoranza nell'altro campeggio a breve distanza, La Medusa. Lunghi viali di bungalow dotati di bagno, bar, ristorante, guardia medica, zone di prato all'inglese, piscine estive e zone animazione per i bambini. Piccole città d'emergenza. leggi dopo slideshow ingrandisci Sindaco di Accumoli dispone l'evacuazione del paese - Intanto il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, con una ordinanza firmata il 30 ottobre, dopo la violenta scossa che ha colpito Umbria e Marche, ha ordinato l'evacuazione totale di tutto il centro abitato. "Si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale" con ulteriori crolli nella zona rossa che hanno causato anche danni alla viabilità "tali da compromettere la percorrenza anche dei mezzi di soccorso oltre a rilevanti danni agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati".



Pinotti: pronto invio di 500 militari anti sciacallaggio - Nelle zone del centro Italia colpite dai terremoti "oltre ai 1.237 militari con 134 mezzi già sul terreno, siamo pronti a inviare altri 500 uomini, in coordinamento con l'Interno, per presidiare le zone terremotate e prevenire gli atti di sciacallaggio". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in un'intervista a Il Messaggero. "Le spese per le forze armate non servono soltanto per la Difesa, ma per dare sicurezza ai cittadini", ha sottolineato.