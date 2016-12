Terremoto, è lutto nazionale: ad Ascoli Piceno i funerali delle vittime, l'abbraccio di Mattarella ai parenti

"Di fronte alla tragedia che ha colpito le popolazioni di diversi comuni dell'Italia centrale, non ci sono parole adatte, ma solo il cordoglio, la solidarietà, la preghiera. Sono vicino con il cuore alle vittime, ai feriti, ai loro famigliari e a tutti coloro che hanno perso la propria casa e i propri beni". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota. "Questo - aggiunge - è il momento dell'unità per assicurare la massima efficacia degli interventi". Leggi l'articolo