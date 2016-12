Terremoto, come aiutare i bambini? I consigli di Telefono Azzurro

"L'impatto sui bambini di un evento traumatico come il terremoto è particolarmente forte", spiegano gli esperti di Telefono Azzurro che hanno stilato un decalogo ad hoc per aiutare i genitori delle zone colpite dal sisma ad affrontare la catastrofe con i più piccoli. "Molti di loro - aggiungono dall'associazione - si trovano a dovere affrontare sensazioni prima sconosciute, come la paura, la perdita della casa e delle proprie abitudini, la vista di immagini drammatiche. Sono necessari supporto e vicinanza di persone affettivamente importanti. Primi fra tutti i genitori e, a volte, bastano piccoli gesti".

Consigli per aiutare gestire il trauma di bambini e adolescenti• Trovate il tempo e la tranquillità necessari per stare insieme ai vostri figli e parlare con loro;

• ascoltate le loro domande, anche se ripetitive e insistenti, e rispondete loro con sincerità;

• evitate il più possibile di mostrare la vostra ansia e le vostre preoccupazioni;

• scegliete parole semplici e utilizzate esempi concreti e comprensibili per i bambini per spiegare quello che sta succedendo;

• rispettate le emozioni e le paure dei bambini, anche se possono sembrare eccessive o irrazionali;

• evitate che i bambini siano esposti a situazioni che ricordano l’evento traumatico vissuto: ne è un esempio essere ripetutamente esposti a dolorose immagini televisive;

• prestate attenzione alla maniera in cui l’ansia può esprimersi nei bambini: mal di testa o mal di pancia ricorrenti, senza che sia identificata alcuna causa organica, posso essere sintomi del trauma. In particolare, per genitori di piccoli fino a 6 anni:

• state loro molto vicini, evitando separazioni a meno che non sia strettamente necessario;

• rassicurateli e fateli sentire protetti, mostrandovi il più possibile tranquilli;

• dedicatevi insieme a loro ad attività rilassanti, come leggere una fiaba, passeggiare, giocare, ascoltare la musica.