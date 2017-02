Terremoto, Coldiretti: -90% vendite, senza casette muore economia

Nei paesi svuotati dal terremoto, senza casette, il crollo del 90% del mercato fa morire l'economia locale. E gli agricoltori e gli allevatori sono costretti a cercare canali alternativi dove vendere i prodotti salvati dalle macerie. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti a sei mesi dal sisma: non più del 15% del bestiame "sfollato" può essere ospitato nelle stalle provvisorie annunciate, e si conta una vera strage con 10mila animali morti . "Se l'economia si ferma, si ferma tutta l'economia", ha affermato, intervenendo telefonicamente a Tgcom24, Sara Portaluppi , responsabile Coldiretti per l'emergenza sisma.

"Il problema fondamentale - spiega Portaluppi in diretta a Tgcom24 - è che nelle regioni terremotate sono crollate le vendite, anche se fin dall'inizio abbiamo cercato di conservare il più possibile le attività agricole in zona, per non bloccare l'economia locale".