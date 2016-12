Terremoto Centro-Italia, preoccupa arrivo ondata di gelo e neve

Preoccupa le popolazioni colpite dal sisma e in particolare quelle di Norcia, Preci e Cascia l'ondata di gelo e neve attesa nelle prossime ore. In base alle previsioni della Protezione civile dell'Umbria la discesa di aria artica sull'Italia centrale interesserà soprattutto il versante marchigiano-abruzzese. Le amministrazioni comunali invitano le persone che vivono in tenda a trovare riparo nelle tensostrutture comuni che sono riscaldate.