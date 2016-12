Terremoto, assessore Marche: "La situazione si fa sempre più grave"

"La situazione ogni ora che passa è sempre più grave. Una parte della provincia di Macerata che il sisma del 24 agosto aveva già provato, adesso è in ginocchio, più di ogni altra volta". Lo afferma l'assessore della Regione Marche alla Protezione civile Angelo Sciapichetti. "Bisogna convincere la popolazione a lasciare momentaneamente il territorio, perché con il freddo non possiamo allestire tende e per le casette ci vogliono i tempi tecnici".