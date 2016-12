Terremoto, 30 lievi scosse nella notte nel Centro Italia

Sono state circa 30 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte tra Marche, Umbria e Lazio, tutte di magnitudo compresa tra 2 e 3. Non si segnalano ulteriori crolli. Lo sciame sismico è in diminuzione: lunedì nello stesso arco di tempo (da mezzanotte alle 5) le scosse erano state circa 60. In serata, alle 19:56, si è registrata una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Castelsantangelo sul Nera (Macerata).