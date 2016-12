Terremoto, 3 scosse nel Maceratese

Tre scosse di terremoto di magnitudo comprese tra 2 e 2.3 sono state registrate in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i sismi hanno avuto ipocentri a circa 20 km di profondità ed epicentri in vicinanza dei comuni di Sant'Angelo in Pontano e Penna San Giovanni. Non si registrano danni a persone o cose.