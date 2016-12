Tamponamento tra due auto, bimbo di 3 anni morto a Pesaro

Un bambino di tre anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la superstrada Fano-Grosseto, all'altezza dello svincolo per Sant'Ippolito (Pesaro). Il piccolo viaggiava su una Atos insieme ai genitori: per cause in corso di accertamento, la vettura ha tamponato un'auto che la precedeva, e il bambino è morto sul colpo.