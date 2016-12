Sub disperso, riprese le ricerche

Sono riprese le ricerche del sub disperso nei pressi della piattaforma off-shore Clara Ovest, di proprietà dell'Eni, al largo di Falconara (Ancona). I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato una ricerca sul campo con un robot filoguidato. L'obiettivo è di investigare nel raggio di 100 metri il fondale. Il sub disperso è un 45enne fabrianese che era partito dal porto di Marina Dorica con un gommone per una battuta di pesca.