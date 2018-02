Sparatoria a Macerata, su Facebook nasce il gruppo "Traini presidente"

C'è chi scrive "Non credo che Luca sia un eroe per il gesto fatto. Tuttavia capisco ciò che ha fatto..." e chi commenta "Il gesto di Luca deve far riflettere... riprendiamoci la nostra nazione !!!!".



E ancora: "Non sparava a caso, mirava e ci prendeva pure!". "Luca uno di noi libero", la scritta riportata su sfondo rosso. "Medaglia al valore", si legge in un altro. "Hai fatto bene ......dente x dente occhio x occhio". Poi il collegamento con Pamela: "Cosa hanno fatto a questa ragazza! Non esistono parole! Onore a Luca!", si legge in un commento sotto una foto della ragazza uccisa e fatta a pezzi.