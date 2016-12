Sisma, sindaco di Acquasanta: rubati pc da scuola, sciacalli infami

Era stata inaugurata il 14 settembre, ma questa notte i ladri hanno rubato i pc dalla nuova scuola media "Nicola Amici" di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), uno dei comuni delle Marche colpiti dal sisma del 24 agosto. A darne notizia è il sindaco Sante Stangoni. "Sono indignato da questo atto di sciacallaggio infame. Noi stiamo lottando per non far morire il paese, ci giochiamo tutto ogni giorno, e in Italia c'è gente così, senza vergogna", afferma.