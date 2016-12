Sisma, si fingono volontari e rubano anche i giocattoli per i bambini:arrestati due pluripregiudicati romani

Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Ascoli Piceno mentre riempivano un loro furgone di materiale della protezione civile e dei vigili del fuoco e di donazioni ai terremotati. Stavano cercando di portarsi via anche giocattoli per i bambini. A sorprenderli sono stati i carabinieri al campo Rio di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) dove è allestita una tendopoli I due si fingevano volontari.