Sisma Pescara del Tronto, si scava ancora in cerca di disperso

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno individuato almeno un disperso sotto le macerie di Pescara del Tronto, nell'Ascolano, località rasa al suolo dal sisma. "Ci vorrà un'ora - spiegano - per recuperare questa persona che ancora non sappiamo se sia viva". Dalle 23 di mercoledì le unità cinofile non hanno individuato alcun segno di vita nel paese.