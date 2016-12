Sisma nel Centro Italia, 4mila gli sfollati. Renzi assicura: niente tende, gente subito in hotel

Sta per partire da Visso il primo pullman che trasporterà gli sfollati verso Civitanova Marche, secondo lo schema predisposto dalla Protezione civile che ha preferito non rimontare le tendopoli, in vista dell'arrivo dell'inverno. "Sinora hanno aderito 120 persone - ha detto il sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini -, ma qualcuno ha preferito rinviare la partenza a domani per organizzarsi meglio e stanotte dormirà presso parenti o amici, in paesi vicini".