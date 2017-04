Sisma, "La ri-scossa dei terremotati": bloccata per ore la Salaria ad Arquata del Tronto, sit-in alla Camera e Senato

Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 1 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo I terremotati bloccano la Salaria 2 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 3 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 4 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 5 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 6 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 7 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 8 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 9 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 10 di 25 Ansa Ansa Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 11 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo Prime immagini da Montecitorio della protesta: "Ancora senza casa e senza un lavoro", affermano i terremotati. 12 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 13 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 14 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 15 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 16 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 17 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 18 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 19 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 20 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 21 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 22 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 23 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 24 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo 25 di 25 Facebook Facebook Ri-scossa, la protesta dei terremotati contro il governo leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ultimatum al governo" - "Questo è un ultimatum al governo: o entro una settimana incontreremo a un tavolo il governo, i capigruppo di Camera e Senato e il commissario Vasco Errani oppure bloccheremo l'Italia: basta parole, vogliamo fatti". E' il messaggio lanciato nel corso del presidio davanti a Montecitorio da alcuni comitati delle zone terremotate del centro Italia, tra cui "Quelli che il terremoto" e "La terra trema noi no".



Arrivati con fischietti e striscioni in rappresentanza di 131 Comuni, i portavoce del presidio lamentano scarsa concretezza nella macchina della ricostruzione: "Ci manca una casa, ci manca una prospettiva, non c'è informazione. Nulla è operativo, i decreti non sono attuativi - spiegano - manca la volontà. In sette mesi hanno portato 25 container travestiti da casette, e hanno fatto pure la sfilata. Non ci sono gli aiuti alle imprese. La scorsa settimana Gentiloni ha parlato di cose che non esistono: il miliardo l'anno nel decreto non c'è. Siamo stanchi di parole: se non otterremo risultati concreti bloccheremo il Paese".



Manifestazione in contemporanea in 10 Comuni - La protesta nelle aree terremotate si è svolta in contemporanea in 10 Comuni del cratere: "Tutta Italia è solidale con noi, vogliamo un cronoprogramma ufficiale - spiegano gli organizzatori -. Non ci dite che non ci stanno i soldi, perché per le banche i miliardi sono stati trovati in una notte. Hanno assunto 30 persone alla presidenza del Consiglio. Queste persone non meritano più rispetto, noi non vi amiamo, vi vogliamo mandare a casa, ridateci i nostri soldi".



Gentiloni: "Per il governo la ricostruzione è una priorità assoluta" - La risposta del governo arriva direttamente dalle parole del presidente del Consiglio: "Confermo, e si vedrà con l'approvazione del Def, che l'impegno per il terremoto è una priorità assoluta e l'affronteremo con l'impegno e le risorse necessarie", ha detto infatti Paolo Gentiloni.