Sfigurata con l'acido, Luca Varani condannato a 20 anni di carcere

"E' finita. Sono soddisfatta - commenta sorridente Lucia fuori dall'aula dopo la sentenza attesa per quattro ore di camera di consiglio - vado a tutta birra. Meglio di così non poteva andare. Le scuse mai avute? Non m'interessa più di lui". Programmi? Per ora "mangiare e dormire", scherza. Poi, "ripartiremo con Giusy (Fasano; ndr) con il libro per le scuole italiane".



I giudici hanno invece ridotto da 14 a 12 anni di reclusione la pena per i due albanesi - Rubin Ago Talaban e Altistin Precetaj - ritenuti dall'accusa, sostenuta dal pm Monica Garulli di Pesaro, l'esecutore materiale e il "palo" dell'agguato con l'acido messo a segno sull'uscio di casa della Annibali a Pesaro.



La Corte depositerà la motivazione della sentenza entro 90 giorni. Luca Varani aveva sostenuto che voleva solo far "sfregiare" l'auto della donna, ma i giudici non gli hanno creduto. Sulle sue sue spalle gravavano anche le accuse di stalking, atti persecutori compiuti perché non accettava la fine della relazione, e di tentato omicidio: il 20 febbraio 2013 entrò in casa della Annibali e manomise le valvole del gas.



Solo per un caso fortuito (Lucia era stata incaricata dal padre di seguire una causa a Pesaro e quindi era andata a casa un giorno prima del previsto) si evitò un'esplosione che poteva costare la vita a lei e ad altre persone nel palazzo.



Con Lucia, che ha dovuto subire un calvario di 15 interventi chirurgici a Parma e che ad altri dovrà essere sottoposta, ritrovano il sorriso il padre Luciano, commosso davanti alle telecamere, la madre Lella, il fratello Giacomo e le amiche che hanno accolto con grida di esultanza la conferma della condanna per Varani. Un abbraccio di gruppo tra amici e familiari della Annibali ha stemperato le tensioni di una giornata in cui avevano temuto che fossero concessi sconti di pena all'ex fidanzato di Lucia.