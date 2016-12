Senigallia, morto per un incidente il barista trovato con la gola tagliata

E' questa la prima ricostruzione del sostituto procuratore Rosario Lioniello dopo i rilievi del medico legale e di carabinieri e polizia. Sarà ora l'autopsia, in programma questo pomeriggio a cura di Raffaele Giorgetti, a stabilire le cause del decesso: sembrano comunque escluse responsabilità di terze persone, come si era inizialmente ipotizzato. La profonda ferita alla gola sembrava infatti compatibile con armi da taglio.



La ricostruzione - Intorno alle 2 di mercoledì notte, alcune persone hanno visto Zamboni andare a schiantarsi contro una lamiera o una rete lungo la statale Arceviese, poco lontano dalla discoteca Megà, tempio della musica latino-americana e del liscio. Il barista perdeva molto sangue e qualcuno ha cercato di soccorrerlo, mentre altri chiamavano il 118. Lui però ha rifiutato ogni aiuto ed è rimontato in sella dirigendosi verso casa. Quando l'ambulanza è arrivata nel luogo dell'incidente lui si era già allontanato.



Nello stesso punto, successivamente, gli investigatori hanno ritrovato gli occhiali della vittima, lo specchietto rotto dello scooter e copiose tracce di sangue. Zamboni, forse ubriaco o in stato confusionale, non si è reso conto della gravità delle ferite. E' anche circolata voce che fosse reduce da un rave party a Jesi, ma su questa circostanza non ci sono conferme. Con l'esame autoptico il magistrato disporrà anche i prelievi per i test tossicologici.