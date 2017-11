Senigallia, anziana trovata morta in casa: fermato il figlio

Una donna di 73 anni, Graziella Pasquinelli, è stata trovata morta in un appartamento a Senigallia (Ancona) da alcuni parenti. L'anziana, ex commerciante, è stata uccisa con un colpo alla testa, inferto con un corpo contundente. Il figlio della donna, Gianluca Barucca, 35 anni, che gestisce un negozio di calzature in centro a Senigallia, è stato portato in caserma dai carabinieri e avrebbe confessato: per lui è scattato il fermo.