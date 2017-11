Senigallia, anziana trovata morta in casa dopo una lite con il figlio

Una donna di 73 anni, Graziella Pasquinelli, è stata trovata morta in un appartamento di Senigallia (Ancona) da alcuni parenti. L'anziana, ex commerciante, sarebbe deceduta per un colpo alla testa, inferto con un corpo contundente, dopo una violenta lite con il figlio. L'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri, che indagano sull'accaduto. Secondo un primo esame del medico legale, la morte risalirebbe a molte ore prima del rinvenimento.

Poche le notizie che trapelano: di sicuro c'è al momento che la donna non sarebbe morta per cause accidentali o per un malore. La Pasquinelli abitava in un condominio di quattro piani, non si sa se con il figlio Gianluca Barucca, 35 anni, che gestisce un negozio di calzature in centro a Senigallia, o da sola. Il corpo è stato trovato da altri parenti.