Senigallia, 21enne accoltella la ex e un amico e poi si suicida

Non sopportava la fine della relazione con la fidanzata: per questo un 21enne di Senigallia (Ancona) ha accoltellato lei e un amico, per poi suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Il giovane è morto sul colpo, l'amico della ragazza è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita e la donna è stata dimessa. L'uomo ha aggredito i due in un condominio poco lontano dal centro storico della cittadina, nell'appartamento dove la sua ex vive con i genitori.