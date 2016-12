Scontro Tornado, la perizia rivela "responsabilità organizzative"

I Tornado si scontrarono sopra Venarotta durante una esercitazione. L'urto provocò la morte di Mariangela Valentini e Alessandro Dotto, entrambi piemontesi, Giuseppe Palminteri e Piero Paolo Franzese.



Gli inquirenti, alla luce dei risultati della consulenza tecnica, devono decidere le loro prossime mosse. Il fascicolo è aperto per disastro e omicidio colposi.



L'incidente sopra Venarotta - I Tornado si scontrarono sopra Venarotta a circa 300 metri dal suolo durante una esercitazione dopo essere decollati dalla base militare di Ghedi (Brescia). La palla di fuoco e il boato furono visti e sentiti a venti chilometri di distanza. Detriti in fiamme si sparsero per le colline. E non mancarono le polemiche sull'opportunità di allestire missioni del genere in prossimità dei centri abitati.



L'indagine della procura militare di Verona - Anche la procura militare di Verona ha un'indagine in corso. I primi accertamenti degli investigatori scaligeri hanno confermato che uno dei due velivoli, quello pilotato dal capitano Valentini, non si trovava all'altezza prevista: era stato spiegato, però, che questo non significava necessariamente che ci fosse una qualche responsabilità dell'ufficiale alla cloche.



L'indagine della procura di Ascoli Piceno - La consulenza ascolana, invece, punta in un'altra direzione: e avrebbe fatto emergere una serie di manchevolezze che vanno al di là del comportamento degli equipaggi. "Non vogliamo gettare la croce su nessuno - spiega la famiglia di una delle vittime piemontesi, presente nel procedimento in qualità di persona offesa - ma chiediamo solo che sia fatta completa chiarezza. Perché è evidente che qualcosa non ha funzionato".