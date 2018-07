Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano

Incidente mortale lungo la strada Valdete nel Fermano: una 27enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto, una Fiat 600, e una Panda. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei medici del 118 intervenuti anche con elisoccorso. . E' probabile che uno dei due veicoli abbia invaso con le ruote esterne il ciglio della strada non asfaltato. Il conducente della Fiat Panda non è in pericolo di vita.