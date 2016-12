Scambiano il figlio latitante per un ladro e chiamano la polizia: arrestato

Come racconta il Corriere Adriatico, nel 2010, dimesso da un ospedale psichiatrico, anziché scontare i due anni di reclusione in carcere decisi dal Tribunale di Ancona, l'uomo era fuggito in Belgio, paese di origine della madre.



Dopo 5 anni la decisione di tornare a casa, senza però avvertire nessuno. Così i suoi genitori, spaventati dai rumori, hanno allertato le forze dell'ordine.



Per sfuggire alla cattura, il latitante è saltato in sella a uno scooter e si è rifugiato a casa di alcuni parenti. Non è stato difficile per gli agenti rintracciarlo e arrestarlo.



Trasferito nel carcere di Montacuto per scontare la pena di due anni, ora rischia di dover affrontare un nuovo processo per aver travolto con un motorino un poliziotto, rimasto ferito.