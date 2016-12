Rogo in un mobilificio a Montecchio, muore il titolare dell'azienda

15:16 - Una persona è morta nell'incendio di una fabbrica di mobili di Montecchio (Pesaro Urbino). La vittima, Alessandro Grassetti, 73 anni, è uno dei due fratelli titolari dell'azienda Grassetti Mobili. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da chiarire le cause del rogo.

L'uomo era al lavoro nel reparto dove si allestiscono camere da letto per bambini. In un primo momento sembrava che tutti i presenti fossero riusciti a mettersi in salvo, poi la scoperta del cadavere.



Nonostante fosse già pensionato, Alessandro Grassetti continuava ad andare al lavoro ogni giorno, per portare avanti la piccola azienda di famiglia, una società che non aveva dipendenti fissi. Anche oggi era intento a montare i mobili componibili di una camera per bimbi: improvvisamente nel locale è scoppiato un incendio che alimentato dalla presenza del legno ha divorato le suppellettili e avvolto l'anziano come una torcia. Alessandro Grassetti lascia la moglie e tre figli.