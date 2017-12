Rogo in un'appartamento ad Ancona: ferito un 48enne

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incendio scoppiato in un appartamento ad Ancona. Il 48enne si trovava solo in casa, un alloggio al piano terra di una palazzina. Impossibile per ora per i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, stabilire le cause del rogo, che ha seriamente danneggiato la struttura. Sono in corso indagini.