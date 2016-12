10:40 - Un anziano è morto in un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione di San Silvestro di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. La moglie, salvata dai vigili del fuoco, si era rifugiata sul balcone ed è stata portata via con un'autoscala. Non si conoscono ancora le cause del rogo, divampato, sembra, dal soggiorno dell'appartamento. Sulla vicenda indaga la procura di Urbino.