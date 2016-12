Recuperati i computer rubati nella scuola terremotata di Acquasanta Terme

Sono due pregiudicati stranieri, un albanese di 38 anni e un macedone di 58, le persone trovate in possesso dei pc rubati nella scuola: entrambi sono stati denunciati per ricettazione, ma le indagini dei carabinieri proseguono per accertare altre eventuali responsabilità nel furto.



L'albanese, che lavora come manovale ed è in regola con il permesso di soggiorno, è stato individuato dai Cc 24 ore dopo il furto. Il suo furgone Fiat Iveco è stato fermato per un controllo a Spinetoli (Ascoli Piceno), e l'uomo sorpreso in possesso di uno dei notebook. Il 30 settembre gli investigatori hanno individuato il macedone, e hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Stella di Monsampolo del Tronto, recuperando altri due pc ancora imballati.



Il ricettatore si è poi convinto a consegnare gli altri 5 portatili trafugati. Il furto è avvenuto negli uffici della Segreteria della Scuola "Amici". Parte dei pc venivano da una donazione della Banca Fideuram, ed erano stati consegnati alla scuola da personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri-Nucleo di Protezione Civile di Roma. Altri erano stati forniti dal Miur attraverso l'Ufficio Scolastico Provinciale.



"Posso dire che lo Stato esiste, e che il cittadino è tutelato", ha commentato il sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni che ha ringraziato anche "i carabinieri, la polizia, il prefetto e il questore".



Intanto nella zona colpita il 24 agosto dal devastante terremoto di magnitudo 6 continua lo sciame sismico. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata all'1:47 tra Marche, Lazio e Umbria. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro sei chilometri da Arquata del Tronto e 11 da Accumoli.