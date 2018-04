Rapina nel Maceratese, 65enne imbavagliato muore soffocato

Stefano Marilungo avrebbe aperto la porta a tre persone, arrivate con la scusa di dover organizzare un funerale. Una volta dentro i tre lo avrebbero aggredito, il fratello Sergio sentendolo urlare sarebbe sceso di sotto e i tre gli sarebbero saltati addosso, immobilizzandolo, per poi andare a frugare in casa, al piano superiore, alla ricerca forse di contanti. Poi si sarebbero dileguati.



E' sconvolto Alessio Terrenzi, sindaco di Sant'Elpidio a Mare, un bel borgo antico sulle colline marchigiane, nel cuore del distretto calzaturieri del Fermano, dove non si ricordano fatti di sangue di questa portata.



Le modalità ricordano quelle di un'altra rapina finita in tragedia l'11 marzo nelle campagne di Montegiorgio, sempre in provincia di Fermo. In questo caso la vittima fu una donna di 79 anni, Maria Biancucci, probabilmente sorpresa in casa da un ladro, era stata trovata morta sul letto, anche lei con la bocca chiusa da nastro adesivo. A scoprirla il figlio, al ritorno da una serata in pizzeria. Un caso che al momento è senza colpevoli.