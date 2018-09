Raid razzista a Macerata, Traini in carcere fa amicizia con detenuti di colore

E' accusato di strage aggravata dall'odio razziale, di sei tentati omicidi, di porto abusivo d'arma e danneggiamenti, ma Luca Traini, il 29enne che sparò all'impazzata per Macerata colpendo immigrati, in carcere starebbe vivendo un periodo di ravvedimento. Come riporta Il Corriere Adriatico, infatti, l'uomo in cella avrebbe fatto amicizia con due detenuti di colore. "All'inizio non voleva vedere nessun immigrato, poi di due racconta: 'Uno è come mio fratello, l'altro è un simpaticone'", si legge nella relazione dello psichiatra Massimo Picozzi, così come ripresa dal quotidiano. Traini era presente all'udienza del processo in Corte d'assise a Macerata, dove Picozzi, nominato dai giudici, ha parlato per circa due ore, rispondendo soprattutto alle domande del difensore. "Fu un gesto organizzato compiuto da una persona capace di intendere e di volere", ha ribadito lo psichiatra.