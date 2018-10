Raid contro migranti a Macerata, Traini in Aula: "Chiedo scusa, ho sbagliato"

Luca Traini , autore del raid a colpi di pistola contro alcuni migranti a Macerata il 3 febbraio, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in Corte d'Assise ha chiesto scusa ammettendo di "aver sbagliato". "Non provo nessun odio razziale - ha aggiunto - volevo fare giustizia contro i pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione". La procura ha chiesto per lui 12 anni di carcere.

Ho avuto "un'infanzia difficile ma non sono né matto né borderline. Il mio gesto - ha spiegato - non è collegato al colore della pelle: un poco di buono può essere sia bianco sia nero. Grazie ai giudici e alle forze dell'ordine che stanno riportando la situazione alla normalità".



Traini, che indossò una bandiera tricolore e fece il saluto romano prima di arrendersi ai carabinieri, disse che voleva vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta e pezzi. Per questo delitto è detenuto il pusher nigeriano Innocent Oseghale.



Chiesti 12 anni di carcere - Per il 29enne di Tolentino, accusato di strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, danneggiamento e porto abusivo d'arma, la procura ha chiesto 12 anni di carcere. Partendo da una pena di 22 anni, i magistrati sono arrivati alla richiesta di 12 anni tenendo conto delle attenuanti generiche per l'imputato e della riduzione di un terzo della condanna per il rito abbreviato.