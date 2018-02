Ragazza fatta a pezzi nel Maceratese, interrogate diverse persone

Macerata, 18enne fatta a pezzi e nascosta in due valigie: un fermo Ansa 1 di 4 Facebook 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'uomo fermato, in Italia con documenti, agli inquirenti ha raccontato di aver visto la 18enne romana ma poi ha negato qualsiasi responsabilità, indicando anzi altre persone.



La madre della vittima: "Non dovevano farla andare via" - "Spero tanto che non sia lei", aveva detto la donna prima che il corpo fosse identificato. "Non ho idea perché si sia allontanata dalla comunità, vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto", si è chiesta polemicamente accusando anche la stampa. "Possibile che debba saperlo dai media?", ha quindi sottolineato.



Comunità sotto shock - Tutta la comunità, operatori e ospiti, "è sotto shock". La 18enne non era considerata uno dei casi più gravi, a Corridonia seguiva anche lezioni di musica. E nessuno si sa spiegare né perché se ne sia andata, né perché abbia fatto una fine così atroce.



Chi era Pamela - La 18enne era da tempo dipendente dalle droghe. "Tutti dipendiamo da qualcosa che ci fa dimenticare il dolore", scriveva su Facebook. Aveva anche studiato in una scuola per estetisti a Roma, fors eper poter aiutare la madre, un giorno, nel salone di bellezza nella Capitale.